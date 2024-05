Internacional define jogos da Sul-Americana em Caxias do Sul e Barueri

O Internacional revelou, nesta segunda-feira (20), os locais indicados para a Conmebol para os dois próximos jogos da equipe na Copa Sul-Americana. No dia 28, contra o Belgrano, a escolha foi pela Arena Barueri, enquanto em 8 de junho, diante do Delfín, o campo será o Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul. Os pedidos do Colorado já foram aceitos pela entidade.

"Este momento vai além das quatro linhas, é um ato de união e auxílio dos clubes ao nosso estado do Rio Grande do Sul. O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental", informou o comunicado. "Juntos, somos mais fortes e mostramos a força do futebol gaúcho. Continuamos trabalhando conjuntamente para atender todos os requisitos solicitados pela Conmebol e aguardamos a manifestação da entidade com a confirmação do local da partida."

O Inter agradeceu ao Palmeiras pela liberação da Arena Barueri. "O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos."