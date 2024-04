Wesley se valoriza e Corinthians espera proposta irrecusável pelo jovem; veja detalhes

O jovem Wesley, que brilhou na última rodada do Campeonato Brasileiro com os dois gols marcados contra o Fluminense, está se valorizando no mercado da bola. O garoto desperta interesse de clubes do exterior e a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Timão espera receber em breve uma proposta irrecusável pelo atleta, na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões).

Alguns clubes monitoram com carinho a situação de Wesley, como o West Ham, da Inglaterra. A Gazeta Esportiva apurou que a proposta irrecusável que o clube espera, porém, pode vir de um clube alemão.

Por mais que Wesley tenha alta minutagem com o técnico António Oliveira e seja peça importante na equipe, a diretoria do clube entende que seria muito difícil manter o jovem com esses valores envolvidos.