América-MG vira sobre o Guarani, em Campinas, e entra no G-4 da Série B

Um dos favoritos na briga pelo acesso, o América-MG conquistou três pontos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada, o time mineiro venceu o Guarani, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e entrou no G-4 - grupo de acesso.

Com o resultado, o América-MG chegou a 12 pontos e ocupa a quarta colocação. Foi também a primeira vitória como visitante, seguindo invicto na competição. Já o Guarani é o vice-lanterna, em 19º, com apenas três pontos em seis jogos.

A bola rolou e o Guarani adotou a estratégia de pressionar a saída de bola do América-MG. Marcando em cima, Luccas Paraízo contou com a falha do zagueiro Ricardo Silva e do goleiro Dalberson, que não pegaram a bola recuada, e com o gol livre apenas empurrou para as redes, aos 18 minutos. Os donos da casa tiveram a chance de ampliar logo depois, com Paraizo pegando o rebote, mas Eder cortou em cima da linha. A bola ainda bateu na trave antes de sair.

O time mineiro até então tímido, aos poucos chegava com perigo, principalmente pelos lados, até alcançar o gol de empate, aos 29 minutos. Renato Marques, do lado direito, cruzou na medida para Fabinho, do outro lado, cabecear para as redes. A virada só não veio na sequência, porque a cabeçada de Moisés parou na trave.

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas emoções. Com baixa qualidade técnica, os dois times 'apanhavam da bola' e sofriam para criar situações de gols. O América-MG tinha um pouco mais de paciência para trabalhar a jogada e para finalizar mais, mas sempre travado na marcação.

De tanto arriscar de longe, a bola bateu na mão do zagueiro Douglas e o pênalti foi marcado após revisão no VAR. Na cobrança, Moisés deslocou Vladimir e virou o placar para os mineiros, aos 33.

Em desvantagem, o Guarani tentou sair mais para o jogo, mas o América manteve a posse da bola e controlou as ações até o apito final.

O Guarani volta a campo no sábado, quando segue como mandante diante do Paysandu, às 21 horas. Já o América-MG abre a sétima rodada na sexta-feira, contra o líder Santos, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 2 AMÉRICA-MG

GUARANI - Vladimir; Diogo Mateus, Douglas, Lucas Adell (Léo Santos) e Jefferson; Camacho (Anderson Leite), Matheus Bueno e Chay (Gustavo França); João Victor, Luccas Paraizo (Rafael Freitas) e Reinaldo (Marlon Douglas). Técnico: Júnior Rocha.

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho (Benítez) e Moisés; Adyson (Vitor Jacaré), Renato Marques e Fabinho (Felipe Azevedo). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Luccas Paraízo, aos 18, e Fabinho, aos 29 minutos do primeiro tempo. Moisés, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chay, Matheus Bueno, Jefferson e Diogo Mateus (Guarani);

ÁRBITRO - Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

RENDA - R$ 75.970,00

PÚBLICO - 2.858 pagantes (3.562 total)

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).