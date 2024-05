Pela Série D do Brasileiro, Trem vira em cima do Humaitá pelo Grupo A1

O Trem-AP conquistou três pontos importantes nesta segunda-feira, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No estádio do Zerão, em Macapá a capital do Amapá, virou para cima do Humaitá-AC e venceu por 2 a 1, entrando no G4 do Grupo A1.

Com o resultado, o Trem chegou a sete pontos e aparece em terceiro lugar, atrás de Porto Velho-RO, com nove, e Manauara-AM, com 12 pontos e um dos dois times com 100% ao lado do Treze-PB. O Humaitá é o lanterna, ainda sem pontuar.

A rodada ainda prevê dois jogos nesta terça-feira. Pelo Grupo A8, às 19h, o FC Cascavel-PR recebe o Hercílio Luz-SC, enquanto às 20h, pelo Grupo A6, o Serra-ES enfrenta em casa o Democrata, de Sete Lagos-MG.

Dois jogos do Grupo A8 - Avenida-RS x Cianorte-PR e Novo Hamburgo-RS x Brasil-RS - foram adiados devido à situação caótica no Rio Grande do Sul devido as chuvas.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.