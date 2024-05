Na liderança, Athletic ganha da Aparecidense e mantém 100% na Série C

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série C do Brasileiro, o Athletic Club recebeu a Aparecidense e venceu por 1 a 0, mantendo seus 100% de aproveitamento na competição. O gol da equipe da casa foi marcado por Jonathas Cristian.

Com o triunfo, o Athletic soma cinco vitórias em cinco partidas e lidera com 15 pontos, quatro a mais que a Ferroviária. Com a derrota, a Aparecidense permanece na décima colocação, com cinco pontos.

Por conta do adiamento da partida diante do São José, o Athletic volta a campo apenas no dia 3 de junho, às 20h (de Brasília), como visitante, contra o Botafogo-PB. Já a Aparecidense, que enfrentaria o Ypiranga, joga no dia 1º de junho, às 17h, contra o Confiança, fora de casa.