Renato Gaúcho sugere solução para Brasileirão: 'Sobem quatro e não cai ninguém'

Na noite desta segunda-feira, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, comentou em entrevista ao programa Boleiragem, do Sportv, sobre a situação dos clubes do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro. O treinador sugeriu que, por conta das equipes sulistas serem afetadas com o adiamento dos jogos, não haja rebaixamento nesta edição da competição. No entanto, os quatro times da Série B ainda jogariam a Série A em 2025.

"Eu entendo que os outros clubes da segunda divisão estão brigando para subir, mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então, sobem os quatro (times da Série B) e não cai ninguém. Porque na pandemia a gente viu o que sofremos também. É uma situação muito difícil em que os clubes vão ficar muito para trás, justamente na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológica. Tem muita gente que acha que, agora, as águas no Rio Grande do Sul vão baixar e tudo vai voltar ao normal. Eu acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo, e parte psicológica dos jogadores vai ser afetada", declarou.

Renato Gaúcho também falou sobre a dificuldade que as equipes vão enfrentar nos próximos meses. Devido às enchentes, as equipes pararam de treinar e jogar e ficaram para trás dos adversários nas competições.