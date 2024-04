E a Arena? Corinthians paga primeira parcela do ano à Caixa de forma parcial; entenda situação

O Corinthians ainda não pagou completamente a primeira parcela trimestral de 2024 à Caixa, referente ao financiamento da Neo Química Arena. Rozallah Santoro, diretor financeiro do clube, revelou na última segunda-feira que o pagamento da parcela que venceu em março foi feito de forma apenas parcial.

"A primeira (parcela) venceu em março e vai ser quitada agora em maio. Foi parcialmente paga", comentou Rozallah, que justificou a falta do pagamento completo. "É o que temos de disponibilidade para fazer o pagamento".

A parcela do mês de março é de R$ 21,5 milhões e o clube pagou R$ 17 milhões até o momento. A parcela de junho, segundo Rozallah, também será paga de forma fracionada. "A gente provavelmente quita ela até agosto, antes do vencimento da próxima", comentou o diretor após a aprovação das contas de 2023 no Conselho Deliberativo.