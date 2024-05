Guarani sofre virada do América-MG em casa e segue no Z4 da Série B

O Guarani perdeu para o América-MG nesta segunda-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada da Série B. Luccas Paraizo abriu o placar para o Bugre, mas Fabinho e Moisés viraram o jogo para o Coelho.

Com a derrota, o Guarani segue seu na drama na competição. A equipe ocupa a vice-lanterna com apenas três pontos conquistados. Do outro lado, o América-MG celebra a vitória, que o colocou na quarta colocação com, agora, 12 unidades.

O Guarani volta a campo neste sábado, contra o Mirassol, pela Série B. Na sexta-feira, o América-MG encara o Santos, pela mesma competição.