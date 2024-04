Fagner lidera elenco do Corinthians em cartões amarelos e gera alterações 'forçadas'

Fagner possui oito cartões amarelos em 18 jogos disputados (todos como titular) no ano, além de um vermelho. Em 2023, o lateral já havia liderado o elenco no quesito, com 16 amarelos em 57 partidas (45 como titular). Na temporada atual, quem mais se aproxima do camisa 23 é o volante Raniele, com seis advertências.

Apesar da postura ríspida nos jogos e das contestações, Fagner é titular absoluto no Corinthians de António Oliveira e lidera o time em assistências, com três. O jogador deve atuar contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena.

O contrato do camisa 23 com o clube é válido apenas até final do ano.

Veja números de Fagner com a camisa do Corinthians:

554 jogos (525 como titular)

12 gols

258 vitórias

152 empates

144 derrotas

5 títulos (Campeonatos Brasileiros de 2015 e 2017; Campeonatos Paulistas de 2017, 2018 e 2019)

