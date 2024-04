Fagner compartilha vídeo de Diego Ribas em apoio a Cássio: 'Me identifico'

Fagner repostou o vídeo e destacou a opinião do ex-jogador. "Você foi bem demais nas suas palavras. Só digo uma coisa, parabéns", comentou o lateral alvinegro.

Fagner compartilhando vídeo de Diego Ribas em apoio ao goleiro Cássio Imagem: Reprodução/Instagram/Diegoribas10

Será que chegou a hora de Cássio deixar o Corinthians? Depois da derrota para o Argentinos Juniors, o goleiro com 12 anos de Corinthians, mais de 700 jogos, nove títulos, desabafou. Demonstrou um cansaço, principalmente mental, e como é compreensível. Eu me identifico com algumas falas quando ele diz: 'Parece que tudo é culpa minha'. Dos quase 300 jogos que fiz com a camisa do Flamengo, seis anos e meio, tinha alguns momentos que eu sentia exatamente o mesmo. Diego Ribas, via Instagram

Papel de liderança: "E é impressionante quando você cumpre o teu papel de liderança com excelência, com coragem, com resiliência, suportando todas as frustrações do processo, aquilo é visto por parte das pessoas como uma afronta. E aquilo que deveria ser respeitado é usado contra você. Aí vem análises rasas: 'Ele tem que ir embora', 'Está velho', 'Estou enjoado da cara dele'. E isso vejo que acontece algumas vezes com o Cássio. Saiba que esses mais de 700 jogos e nove títulos foram conquistados, não dados. É uma história, e essa história tem que ser no mínimo respeitada".

Buffon como exemplo: "E nós, amantes do futebol, temos que ser imparciais na hora de fazer qualquer tipo de análise, assim como faziam com Buffon, com 19 anos na Juventus, as pessoas respeitavam a história dele, mas não deixavam de criticar pontualmente os erros que ele cometia. É o mesmo que temos que fazer, que as conquistas sejam respeitadas. E, Cássio, fica aqui o meu respeito pela sua história, e só você sabe quando encerrar sua linda história".