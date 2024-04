Conselho Fiscal do Corinthians emite parecer sobre balanço da gestão de Duilio

O Conselho Fiscal do Corinthians emitiu, nesta quarta-feira (24), o relatório independente e auditado das demonstrações financeiras do clube referente ao ano de 2023, quando Duilio Monteiro Alves ocupava a presidência.

O órgão fiscalizador aprovou sem ressalvas o balanço apresentado pela gestão que antecedeu Augusto Melo.

"Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sport Club Corinthians Paulista em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos e entidades desportivas profissionais", diz trecho do relatório em que a opinião do CF é exposta.