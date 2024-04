Intermediário de Corinthians e VaideBet não exercia atividade e não estava regularizado para isso

Conforme já revelado pela Gazeta Esportiva, o contrato do Corinthians com a patrocinadora nunca foi enviado para análise do compliance do clube, que agora vai ter de pagar R$ 25,2 milhões à Rede Social Media Design LTDA. O valor representa 7% do montante líquido do acordo com a VaideBet.

O documento exclui qualquer relação ou obrigação de pagamento da VaideBet ao intermediário. Nele, o Corinthians assume o vínculo e a responsabilidade pelos pagamentos de R$ 700 mil mensais até o fim de 2026.

A Rede Social Media Design LTDA está registrada como empresa de pequeno porte, com capital social de R$ 10 mil, com data de abertura em 27 de janeiro de 2021. A sede da empresa é uma casa, que fica no Alto de Pinheiros, em São Paulo.