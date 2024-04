Diretoria do Corinthians fará reunião com Cássio após desabafo

Samir Carvalho informou no De Primeira que a diretoria do Corinthians fará uma reunião com Cássio após o forte desabafo do goleiro do Timão.

Segundo Samir, o presidente Augusto Melo e o executivo de futebol Fabinho Soldado vão conversar com Cássio. O colunista do UOL chamou atenção à saúde mental do ídolo do Corinthians.