Muro do Parque São Jorge é pichado após derrota do Corinthians na Sul-Americana

A derrota diante do Argentinos Juniors tirou o Corinthians da liderança do grupo F da competição. O time de Antônio Oliveira caiu para a segunda posição, com quatro pontos conquistados. O clube argentino assume a ponta do grupo com seis pontos.

No Brasileirão, o clube paulista somou apenas um pontos nas três primeiras rodadas do campeonato e se encontra na 18ª posição.

O Corinthians volta a campo para tentar recuperar o caminho das vitórias neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Alvinegro pela Sul-Americana é no dia 07 de maio, contra o Nacional, no Paraguai, às 19h (de Brasília).