Calleri busca se isolar como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores

Com a postura fora e dentro de campo, Calleri vem cada vez ganhando o coração dos são-paulinos e entrando na história do clube. Agora, além do sucesso do Tricolor, o argentino está em busca de outro feito.

O camisa 9 quer se isolar como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores. Atualmente, ele divide a posição com Pedro Rocha, Muller e Palhinha, todos com dez gols.

Do quarteto, o que tem maior média é Calleri (0,69), à frente do uruguaio (0,43), o meia (0,37) e o camisa 7 (0,34). No topo da lista, aparecem Rogério Ceni e Luis Fabiano, respectivamente com 14 gols marcados cada.