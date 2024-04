São Paulo x Palmeiras e Flamengo x Bota têm 'tropa de elite' dos árbitros

O clássico paulista, segunda, às 20h, terá cenário parecido e será apitado por Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO). O quarto árbitro será Paulo Cesar Zanovelli, que virou Fifa neste ano. Na cabine do VAR e também como assistente, outro do quadro internacional: o gaúcho Rafael Rodrigo Klein.

Sobre o VAR, em si, a escala feita pela comissão de arbitragem usa os árbitros que são exclusivamente de vídeo e fazem parte do quadro da Fifa para isso. No jogo do Rio, Rodolpho Toski Marques. No de São Paulo, Wagner Reway.

Curso da Fifa

No último fim de semana, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio apitaram seus primeiros jogos no Brasileirão 2024.

Eles ficaram fora das duas primeiras rodadas porque estavam em um curso da Fifa nos Estados Unidos, visando à Copa do Mundo de 2026.

Além dos dois, participaram Edina Alves Batista e Ramon Abatti Abel.