Como vai jogar o São Paulo de Zubeldía: 'Ideia pode ser parecida com Ceni'

O São Paulo ainda não sabe se Luis Zubeldía vai estar na área técnica contra o Barcelona (EQU), mas o time que entrar em campo já terá as primeiras ideias do treinador argentino e o UOL explica como isso será.

O que aconteceu

O setorista do São Paulo, Eder Traskini, e o jornalista Gabriel Mirra analisaram como vai jogar o time de Zubeldía. Para Mirra, o time pode ter uma ideia de jogo parecida com a de Rogério Ceni.

O argentino viu das arquibancadas do estádio Antônio Accioly a vitória do time sob comando de Milton Cruz. Os jornalistas também explicam as mudanças do Tricolor de Carpini para a equipe do interino, que venceu a primeira no Brasileirão.