Três jogos sem gritar gol: como António Oliveira busca melhorar produção ofensiva do Corinthians

O técnico António Oliveira quer melhorar o rendimento ofensivo do Corinthians para as próximas partidas. Na visão do português, falta mais "refino técnico" nas ações dos jogadores, algo que ele pretende melhorar nos próximos dias de trabalho.

"Nos últimos 30 metros, temos que ter muito mais refino técnico em termos das nossas ações. Para fazermos um gol, temos que fazer um bom cruzamento, um bom último passe, um bom remate", avaliou o treinador.

"Tivemos várias ocasiões de gol, precisamos desse refino técnico. Caprichar no cruzamento, no passe, para podermos concretizar toda a posse de bola que nós tivemos. Evidente que gostaríamos de criar mais do que criamos, mas o que criamos já merecia melhor concretização. O gol vai sair com naturalidade, não vamos acabar com zero gols. A equipe vai conseguir com naturalidade, porque tem qualidade. Acredito muito neles, confio muito", concluiu.

Sem gols e sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, o Timão começou mal o torneio e ocupa a 16ª colocação da tabela, com apenas um ponto - um empate e duas derrotas.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.