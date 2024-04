América-MG anuncia novo uniforme para a temporada de 2024; confira detalhes

"O lançamento da nova camisa do América é um momento especial para todos nós, porque honra não só o presente, mas também a tradição que carregamos com as nossas cores. É a nossa identidade. Mais uma vez, a Volt nos ajuda a levar um material de alta qualidade e que mantém viva a história do Clube no nosso uniforme principal de jogo", afirmou Marcone Barbosa, Diretor de Marketing e Negócios do América-MG.

A camisa será comercializada a partir das 16h (de Brasília) desta sexta-feira, nas lojas físicas e no site do América-MG, pelo valor de R$ 259,99.

O duelo entre América e Botafogo-SP começa às 19h e acontece na cidade de Ribeirão Preto, na Arena Nicnet.