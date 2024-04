De la Cruz minimiza golaço de falta e faz autocrítica: 'Errei muito'

No último domingo, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Serra Dourada, na abertura do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o primeiro gol do meia De la Cruz pelo clube carioca. O uruguaio, porém, minimizou o lance e destacou que não teve uma grande atuação, fazendo assim uma autocrítica.

"Errei muito. Sou exigente, sempre quero dar o melhor. Não sou de olhar estatística porque, para mim, são estatísticas freios. Mas você sabe internamente se jogou bem ou jogou mal. Sempre há coisas para melhorar e creio que no jogo errei muito", disse o atleta.

O uruguaio afirmou que não estava ansioso pelo gol e ressaltou a importância da vitória.