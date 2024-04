Gabigol no Palmeiras? PVC e Hernan explicam situação do ídolo do Flamengo

Então, pensar em Gabigol hoje é muito mais uma suposição ou uma possibilidade de ver se ele fica livre. O Palmeiras nunca abriu conversas com Gabigol, nunca tratou de negociação com o Gabigol, porque sabe que existe todo esse caminho. Fica muito na especulação da torcida, porque com Gabigol livre no mercado, vários clubes vão acenar, e o Palmeiras evidentemente seria um desses times, mas conversas abertas, negociações falando de valores, pré-contrato, quando viria, essas coisas, não tem nada. Isso me garantem dos dois lados.

PVC: 'Palmeiras não quer ser usado por Gabigol como foi usado com BH'

De acordo com PVC, o Palmeiras não quer ser usado numa eventual negociação com Gabigol, como acredita que aconteceu no caso Bruno Henrique. No ano passado, após negociar com o Alviverde, BH acabou renovando seu contrato por três anos com o Flamengo, como era de interesse do jogador.

O Felipe Anderson encerra o período de contratações do Palmeiras para 2024. Claro que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas o Palmeiras encerra a princípio as contratações para o elenco de 2024. O Gabigol seria um negócio para 2025? Seria, porque ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. O Palmeiras não fala com Gabigol, o Palmeiras não conversa sobre Gabigol. Agora, é claro que no dia 1º de julho, se não tiver contrato com alguém e estiver no mercado, ninguém vai descartar Gabigol. Então, a situação hoje é que o Palmeiras não está pensando no Gabigol e não quer ser usado no caso Gabigol como sabia que estava sendo usado no caso Bruno Henrique.

O Palmeiras negociou com o Bruno Henrique no ano passado sabendo que a tendência era renovar com o Flamengo, mas negociou com Bruno Henrique e ele acertou com o Flamengo. O Palmeiras sabe que a chance de o Gabigol renovar com o Flamengo é gigantesca e não vai se deixar usar desta vez como se deixou usar no caso Bruno Henrique.

