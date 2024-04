Ednaldo cobra arbitragem por erros; CBF tira três juízes dos próximos jogos

Na reunião, Ednaldo Rodrigues afirmou que já investiu na arbitragem e espera uma melhoria. Também cobrou a revelação de novos nomes no apito, que estejam mais adaptados às novas tecnologias e práticas da profissão. Repetiu discurso que já tinha feito na pré-temporada em que pediu novos nomes na arbitragem, tendo Ramon Abatti como exemplo. O tom da reunião foi tranquilo, mas de cobrança para Seneme.

Dos três afastados, Flávio de Souza deixou de marcar dois pênaltis, um para o Grêmio (Piton abraça a bola) e outro para o Vasco (Galdames é acertado por Rodrigo Ely na área). A operadora de VAR Daiane Souza o avisou, ele foi fazer a revisão, mas não mudou sua decisão. Foi o VAR que ainda o impediu de dar um pênalti inexistente em Rossi.

Na partida Flamengo x Atlético-GO, André Luiz Bento deixou de expulsar Alejo em entrada com a sola do pé no peito de Ayrton Lucas. E deu um pênalti controverso em Bruno Henrique no final do jogo quando o cotovelo de Manguito o atingiu, o que gerou reclamação do Atlético-GO. O Flamengo também apontou que Alejo deveria tomar o vermelho.

Já o jogo Corinthians x Atlético-MG teve questionamentos relacionados a parte disciplinar. Fagner deu entrada no meio da perna de Zaracho e levou cartão amarelo, o que gerou protesto do Galo. Além disso, Battaglia foi expulso após tomar segundo amarelo. O Corinthians também reclamou do árbitro.

Os principais nomes da arbitragem nacional, Wilton Pereira Sampaio, Rafael Klaus, Ramon Abatti e Anderson Daronco, não apitaram na primeira rodada por estarem em um curso da Fifa em Miami.