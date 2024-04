Árbitro justifica expulsão de António e relata cobranças da diretoria do Corinthians

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz relatou em súmula que foi chamado de "horroroso" por Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, após o empate entre Corinthians e Atlético-MG, neste domingo, na Neo Química Arena. A atuação do juiz gerou revolta em ambas as equipes, e a diretoria do Alvinegro paulista manifestou diretamente sua insatisfação ao mediador, depois do apito final.

Além do diretor de futebol Rubão, o presidente Augusto Melo também questionou a arbitragem de Yuri. Segundo o juiz, o mandatário teria dito: "Você não deveria mais apitar aqui". O ex-goleiro Victor, dirigente do Atlético-MG, também teria mostrado sua insatisfação no intervalo: "Você conseguiu o que queria, estragou o jogo!".

O desempenho da arbitragem não desagradou apenas as diretorias, como a torcida do Corinthians. Yuri relatou que, quando se dirigia ao vestiário da arbitragem, ao final da partida, foram arremessados das arquibancadas um copo descartável e um saco de pipoca. Nenhuma pessoa foi acertada.