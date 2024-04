Corinthians: Paulinho cita papo no vestiário e crê que faltou objetividade

Paulinho revelou papo no intervalo com o técnico António Oliveira e crê que faltou objetivo ao Corinthians no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O volante Paulinho entende que faltou objetividade ao Corinthians para matar o jogo contra o Atlético-MG. O Timão esteve com um a mais em campo desde o início do segundo tempo e não encontrou o gol.

Nos acréscimos da primeira etapa, Battaglia foi expulso por receber o segundo amarelo após falta em Yuri Alberto. O jogo contou com 13 cartões amarelos e um vermelho.