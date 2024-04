António se satisfaz com empate 'justo' do Corinthians e critica arbitragem

Arbitragem: "No segundo tempo pareceu que tentou compensar. Não é possível, num jogo de futebol, 60% a bola estar parada".

É um início de nova temporada e Brasileiro, muitos desafios. Calhou de ser contra um adversário ao título, uma equipe que tem uma consistência de jogadores, que jogam junto, há muito tempo. Uma equipe muito encaixada. Acabamos por tirar vantagem disso com a expulsão de um jogador. Eu não sou muito disso, cada um faz seu trabalho, mas sobre o juiz, não gostaria de ter essa função. O mundo inteiro está de olho neles, não podem falhar. Sei que também têm família, fazem as coisas de forma honesta. Agora, não posso crer na segunda parte para compensar algo que ele fez bem. No segundo tempo pareceu que tentou compensar. Não é possível, num jogo de futebol, 60% a bola estar parada. O Yuri estava no chão, o árbitro manda seguir. Nós recuperamos, um jogador do Galo se joga no chão e... não pode ser. Há uma dúvida gritante de critérios. Acho que foi mal nas duas partes em alguns momentos.

Creio que deveríamos ter feito mais na criação, mas não podemos apontar nada a uma equipe que há três dias atrás parecia 'era isso, aquilo', precisamos arranjar um ponto de equilíbrio. Foi contra um adversário muito forte. O que me chamou a atenção foi eu ter pedido para serem uma uma equipe equilibrada, organizada e competitiva. E foram. Não é por 10 homens na frente que terei mais chance de gol, pelo contrário, vou desorganizar a equipe. Quanto melhor defendemos, mais conforto damos para quem ataca. E creio que minhas equipes são muito equilibradas. Não digo que não sofram gol, mas sofrem. Mas acaba por ser justo, num jogo tremendamente difícil.

