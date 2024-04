Matheus Cunha brilha com 2 gols pelo Wolverhampton e confirma boa temporada

Matheus Cunha foi o grande destaque do Wolverhampton no empate deste sábado diante do Nottingham Forrest por 2 a 2 pela Premier League. O brasileiro balançou as redes em duas oportunidades e confirmou o bom desempenho na temporada 2023/24.

Segundo números da SofaScore, Matheus Cunha é a principal peça ofensiva dos Wolves. Em 27 jogos, ele tem 17 participações em gols - marcou 11 e deu 6 assistências.