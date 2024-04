Flamengo confirma volta de Gerson contra o Atlético-GO

O técnico Tite terá uma importante novidade no Flamengo para a estreia no Brasileirão contra o Atlético-GO. O volante Gerson está liberado para ser relacionado pela comissão técnica do time rubro-negro.

A tendência é que Gerson iniciou o jogo no banco de reservas. "Nosso coringa está de volta", divulgou o Flamengo neste sábado em suas redes sociais.