Com assistência de Bruno Guimarães, Newcastle atropela Tottenham no Inglês

O Tottenham volta a campo apenas no dia 28 de abril (domingo), para o clássico contra o Arsenal, pelo Inglês. O Newcastle tem pela frente o duelo diante do Crystal Palace, no dia 24 (quarta-feira), pela mesma competição.

O Newcastle dominou o primeiro tempo. A equipe foi incisiva no ataque e soube aproveitar a fragilidade defensiva do Tottenham. Aos 30 minutos, após disputa de bola no meio de campo, Gordon encontrou Isak, que limpou a marcação, invadiu a área e bateu no canto para abrir o placar para os donos da casa.

Um minuto depois, o Newcastle chegou ao segundo gol. O lateral Pedro Porro tentou recuar a bola para o goleiro e acabou colocando Gordon na cara do gol. O meia manteve a calma e finalizou para ampliar o marcador.

Os donos da casa mantiveram o mesmo ritmo na segunda etapa. Logo aos cinco minutos, Isak recebeu lindo lançamento de Bruno Guimarães e tocou no canto para marcar o terceiro gol do Newcastle.

Vencendo por 3 a 0, o time mandante controlou o jogo durante todo o segundo tempo. Na reta final da partida, aos 41 minutos, Gordon bateu escanteio na cabeça de Schar, que marcou o quarto e último gol do Newcastle.