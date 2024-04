Mano Menezes revela adversidades no Corinthians: 'Um dos momentos mais difíceis'

O técnico Mano Menezes, demitido do Corinthians em fevereiro após más atuações da equipe no Campeonato Paulista, falou sobre as dificuldades que enfrentou no começo de temporada do clube. Além disso, também comentou a troca de comando no Timão neste ano, na qual Augusto Melo assumiu a presidência.

"Foi talvez um dos momentos mais difíceis que passei no futebol. A troca interna foi muito significativa. A reformulação no grupo também foi significativa. Nós tivemos a saída de jogadores, e que aqui não quero me eximir delas e transferir para a direção. Você perde jogadores com laços, histórias, com referência, então o primeiro mês foi muito difícil. Para que as coisas piorassem, não conseguimos vencer. Porque se você vence, mesmo com dificuldade, vai passando por esse processo com mais tranquilidade para resolver os problemas", disse em entrevista ao programa Resenha, da ESPN, que será exibido nesta sexta-feira (12).

O Corinthians passou por uma reformulação no elenco e teve a saída de jogadores importantes e experientes neste ano, como: Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, Lucas Veríssimo e Giuliano.