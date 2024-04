Corinthians: diretor perde força após incômodo e aposta nas redes sociais

Atual diretor de futebol estatutário, Rubão perdeu espaço no Corinthians e agora aposta nas redes sociais.

O que aconteceu

Rubão iniciou a temporada como "homem forte" do futebol do Corinthians, mas não apita mais. O comando está com o executivo Fabinho Soldado desde o fim de janeiro.

A perda de poder de Rubão já havia começado antes mesmo de Fabinho chegar. Como publicou o "Meu Timão", ele e o presidente Augusto Melo mal se falam atualmente.