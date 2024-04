"Operação Fausto": Corinthians tenta recuperar volante que custou R$ 43 milhões

"Queríamos usar a principal característica do Fausto, a construção. Ele consegue girar a bola de um lado para o outro, está sempre disponível para jogar. E resgatar um jogador que foi super importante em 2022 aqui no clube. Acompanhando de fora, ele fez uma temporada praticamente perfeita, foi um pilar importante no vice-campeonato da Copa do Brasil. Todos serão importantes e terão oportunidades", comentou Bruno Lazaroni, auxiliar técnico do Timão, após a vitória contra os paraguaios.

No início do ano, Fausto ficou perto de deixar o Corinthians. O jogador foi especulado em uma troca envolvendo o volante Thiago Maia, do Flamengo, e atraiu o interesse do Olympiacos, da Grécia. O clube ainda espera recuperar o dinheiro investido com o jogador e conta com sua recuperação.

"Desde que cheguei, estou muito feliz no clube. No início do ano, tivemos algumas perguntas sobre clubes interessados e decidimos pela minha permanência. Estou trabalhando duro e agora queremos continuar nesse caminho de vitórias", comentou Fausto, em zona mista, após o jogo da Sul-Americana.

Fausto briga por posição com Breno Bidon, enquanto Maycon se recupera de lesão na coxa direita. O técnico António Oliveira fará os últimos ajustes na equipe no sábado, na véspera do duelo contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

O jogo contra o Galo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Veja números de Fausto Vera com a camisa do Corinthians: