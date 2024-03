São Paulo vence Fluminense e assume a vice-liderança do Brasileiro feminino

O São Paulo visitou o Fluminense, no Estádio Luso Brasileiro, e venceu por 2 a 0, hoje (29), em jogo válido pela quarta rodada do Brasileiro feminino. Os gols da vitória foram marcados por Mimi e Dudinha.

Assim, com o resultado positivo, a equipe paulista chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança da competição, atrás apenas do Corinthians, com nove. No entanto, o Timão tem um jogo a menos. Por outro lado, o Fluminense perdeu a segunda partida seguida e ficou estacionado na 11ª posição, com quatro somados.

O próximo confronto do São Paulo será no dia 14 de abril (domingo), diante do Botafogo, às 15 horas (de Brasília). O Fluminense também retorna aos gramados no dia 14. No entanto, diante da Ferroviária, às 16 horas (de Brasília).