De 'maior chapéu da história' a Caio Paulista: a rivalidade no Choque-Rei

O Choque-Rei desta segunda (29) traz um retrospecto recente agitado, tanto dentro quanto fora de campo, mas o clássico entre São Paulo e Palmeiras já é quente por si só. O UOL relembra abaixo alguns momentos marcantes entre os rivais.

Chapéu histórico, revide e Caio Paulista

Os vizinhos de CT protagonizaram um episódio emblemático no extracampo: o "chapéu" envolvendo Cafu. Em 1994, o lateral direito foi vendido pelo São Paulo ao Zaragoza, da Espanha, com uma cláusula contratual para evitar uma repatriação por outro time paulista: multa de 3,6 milhões de dólares. O termo era para ser uma retaguarda após o zagueiro Antônio Carlos ser comprado pelo Alviverde meses após ter saído do Tricolor para o futebol espanhol.

O Palmeiras contou com a ajuda de um "laranja" para burlar o acordo do rival e contratar o jogador. A Parmalat, que também patrocinava o Juventude, usou o clube gaúcho para assinar um contrato mínimo com Cafu. O atleta ficou menos de um mês por lá, atuou por três partidas e na sequência foi cedido para o então clube do Parque Antartica, gerando ira no time do Morumbi.