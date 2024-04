Último negócio entre Palmeiras e SP foi 'troca inusitada' em período tenso

No ano anterior, o São Paulo tinha conquistado o Paulistão, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, e buscava um jogador que estava em má fase, em um clube que também não estava bem. No Brasileirão daquele ano, o Palmeiras tinha apenas 4 pontos após 10 rodada disputadas — terminou na 16ª posição e até brigou pelo rebaixamento.

Lúcio foi reserva e terminou a temporada como parte do elenco que conquistou o Brasileirão mais uma vez com sobras. Já Roger marcou apenas dois gols em 16 jogos para o Palmeiras e deixou o clube sem deixar saudade na torcida.

Chapéus minaram a relação

Também em 2006, o São Paulo deu um grande chapéu no Palmeiras. O Tricolor conseguiu contratar Ilsinho, então grande promessa da base alviverde, sem pagar nada. O atleta deixou o clube dizendo ter "se livrado de uma barca furada".

Já em 2014, o São Paulo atacou mais uma vez e "roubou" Alan Kardec do Palmeiras. Paulo Nobre, presidente do Alviverde na época, chegou a dizer que o São Paulo foi antiético na negociação, e Carlos Miguel Aidar rebateu dizendo que o Alviverde havia se apequenado nos últimos anos.

O Palmeiras descontou com Dudu, que negociava com São Paulo e Corinthians em 2015, mas acabou no Alviverde. O camisa 7 se tornou um dos maiores ídolos da história do clube.