Flamengo se desequilibra e pressão sobre Tite sobe após tropeços seguidos

O técnico Tite gosta de usar o saldo de gols como termômetro para apontar o equilíbrio de uma equipe. E como equilíbrio ele se refere a se defender bem e atacar com eficiência. Pois é justamente o que tem faltado ao Flamengo nos últimos jogos. Numa série jogando no sintético, na altitude e no calor das 11h da manhã no Rio, o time se desequilibrou. Duas derrotas, um empate e o saldo de gols negativo: -3.

O que aconteceu

O jogo contra o Botafogo, perdido por 2 a 0 em pleno Maracanã, foi o elemento mais recente a elevar a pressão sobre o time e o treinador.

O Fla não só passou em branco como não deu sequer um chute na direção do gol do Botafogo. As 14 tentativas foram para fora, segundo números do Footstats.