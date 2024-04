Rivalidade Senna-Prost marcou época, mas Schumacher virou inimigo do país

Arrojo x inteligência. Os dois melhores pilotos no melhor carro. Não dava para pedir mais.

Nos dois anos em que correram juntos na McLaren - um título para cada um - Senna destruiu Prost em pole positions (26 a 4) e ganhou mais corridas (14 a 11). Mas Prost somou mais pontos, subiu mais vezes no pódio e fez mais voltas rápidas. No período em que correram juntos na F1, de 84 a 93, Prost ganhou quatro títulos, contra três de Senna, e venceu 42 provas, contra 41 do brasileiro. Um equilíbrio impressionante e o protagonismo arrebatado, mesmo em uma época em que pilotos extraordinários corriam, como Lauda, Piquet ou Mansell.

Prost reclamava que os japoneses da Honda, a fornecedora de motores da McLaren, favoreciam Senna. Senna, por sua vez, acreditava e propagava a grande teoria conspiratória. O "sistema" da categoria, comandado pelo presidente da FIA, o francês Jean-Marie Ballestre, estaria a serviço do rival dele.

Não dá para falar da rivalidade entre os dois sem lembrar as cenas mais marcantes: ambas em Suzuka, Japão, uma em 1989, outra em 1990.

Depois de ficar com o título de 88, seu primeiro, Senna precisava chegar à frente de Prost para se manter com vida na disputa em 89. O brasileiro largou na pole, mas perdeu a posição para Prost, que abriu vantagem. No entanto, Senna colou no francês e, a seis voltas do final, tentou a ultrapassagem na lenta e apertada chicane de Suzuka. Prost não aliviou, e os dois se chocaram. O francês saiu do carro e abandonou a corrida, mas Senna acenou para que os fiscais empurrassem seu carro. Ele literalmente fez a McLaren pegar no tranco, voltou à pista, trocou o bico danificado, foi buscar a liderança, que estava com Alessandro Nannini, da Benetton, e ganhou a prova de forma épica.

Mas a ajudinha dos fiscais era proibida, e Senna foi desclassificado. É lógico que, no Brasil, principalmente na TV, aquilo tudo foi tratado como uma grande conspiração francesa para favorecer Prost. Era um roubo.