São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar após ofensas, veto à entrevista e acordo no tribunal

O Palmeiras, por sua vez, respondeu à ofensa de Carlos Belmonte a Abel Ferreira defendendo o treinador português e não descartou levar o caso à Justiça. A presidente do clube, Leila Pereira, se mostrou bastante incomodada com a postura da alta cúpula são-paulina, com quem tinha uma ótima relação, que começou a azedar após a contratação do lateral esquerdo Caio Paulista.

Na última semana, São Paulo e Palmeiras se reuniram com a Federação Paulista de Futebol e a polícia para definir detalhes do clássico. Ficou garantido no encontro que Abel Ferreira poderá usar a sala de imprensa do Morumbis. As reivindicações do Tricolor também deverão ser acatadas nos futuros Choques-Reis que acontecerão no Allianz Parque.