Rodada tem 'calabreso' gaúcho, zoeira com o Lil Gabi e Felipe Melo sem rumo

A quarta rodada do Brasileirão foi animada e com repertório variado. Teve goleada com zoeira, demissão de treinador, técnico que levou jogadores para o vestiário mais cedo, um golaço de um garoto do Corinthians e um novo líder: o Botafogo. Os episódios foram do pitoresco ao provocativo.

Calma, calabreso gaúcho

A cena do banco de reservas vazio nos minutos finais da derrota do Grêmio para o Bahia foi emblemática. A mais inusitada da rodada.

Fato, no mínimo, raríssimo — para não dizer inédito — no futebol mundial.