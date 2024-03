Bragantino vence fora de casa, e Santos encosta no Z4 do Brasileirão feminino

Nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, o Santos perdeu de 2 a 0 para o Red Bull Bragantino pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols foram marcados por Laís, logo no início do confronto, e Catalina Ongaro, na reta final da segunda etapa.

Assim, o Santos permanece com os quatro pontos somados no torneio nacional, ficando na 12ª colocação, acima do Flamengo (13º), que abre a zona de rebaixamento com apenas três pontos. O Red Bull Bragantino, com o triunfo, sobe para a quarta posição com 8 unidades.

Pela quinta rodada do Brasileirão feminino, o Alvinegro Praiano recebe o Corinthians, atual líder da competição, no dia 12 de abril, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). O Red Bull Bragantino, por sua vez, no dia 15 do mesmo mês, visita o Flamengo, às 15h, no Estádio da Gávea.