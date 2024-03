Barcelona estuda opções para o cargo de treinador para a próxima temporada

Xavi ball is back this weekend fyi ? pic.twitter.com/AnqX9Q6SgW

Outra opção para ocupar o cargo, segundo o jornal, é justamente o técnico do PSG, Luis Enrique. O espanhol já treinou o Barcelona anteriormente e foi com ele que o clube conquistou seu último título de Liga dos Campeões.

Porém, por ainda ter mais um ano de contrato com o clube francês, a negociação com Luis Enrique é vista com mais dificuldades.

Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona tem dois nomes mais acessíveis. O primeiro é o alemão Hansi Flick, que está livre no mercado desde que foi demitido do comando da seleção da Alemanha em setembro de 2023. Em seu último trabalho com clubes, conquistou o sextete com o Bayern de Munique, em 2021.