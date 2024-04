Contra o Guarani, Santos pode igualar melhor marca defensiva da temporada

Mais uma partida sem sofrer gols. Seguimos, JP! ? pic.twitter.com/FF01rcRkeW

A sequência de jogos sem sofrer gols se encerrou no empate por 2 a 2 contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia.

No período em que não teve suas redes balançadas, o Santos enfrentou o Guarani, próximo adversário pela Série B do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Peixe sagrou-se vitorioso com dois gol de Guilherme, um dos principais nomes da equipe na temporada. O atleta marcou aos 13 (de pênalti) e aos 37 minutos, ambos na etapa complementar.

Santos e Guarani duelam apenas no dia 6 de maio, uma segunda-feira, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). Os dois times vivem fases opostas, já que o Alvinegro ocupa a ponta tabela, com seis pontos, e o Bugre encontra-se na 18ª posição, sem pontuar e com seu treinador demitido.