Internacional defende diante do Atlético-GO os 100% no Beira-Rio pelo Brasileirão

Em uma semana de recuperação, o Internacional quer se reabilitar no Campeonato Brasileiro após a derrota na última rodada. Para isso, joga diante do seu torcedor, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada. O adversário é o Atlético-GO, que ainda não pontuou.

O Inter começou bem vencendo o Bahia por 2 a 1, em casa, e o Palmeiras por 1 a 0 fora. Na última rodada, porém, foi superado pelo Athletico por 1 a 0, em Curitiba (PR). No meio de semana, venceu a primeira na Copa Sul-Americana, batendo por 2 a 1 o Delfin-EQU.

A grande questão para o técnico Eduardo Coudet é a condição física dos jogadores. Como o time jogou na quinta-feira, alguns titulares podem ser poupados. Mas a tendência é que ele escale o que tiver de melhor, pelo menos no aspecto físico.

A boa notícia é que o volante Fernando, que estava no departamento médico, pode ficar à disposição. O meia Gustavo Prado e o atacante Wesley devem seguir entre os titulares. Já o atacante Wanderson, com lesão no tornozelo, deve voltar apenas no final de maio.

Coudet valorizou a vitória na Sul-Americana e exaltou os seus benefícios. "Era uma vitória muito necessária, quase incondicional. Precisávamos dela. Estou feliz pelo esforço que os jogadores fizeram e isso nos motiva para a sequência, tanto no Brasileirão quanto na própria sul-americana."

O início do Atlético-GO está sendo bem preocupante com três derrotas. Perdeu para o Flamengo, por 2 a 1, em casa, e depois por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio. Na última rodada, sofreu com expulsões e foi derrotado por 3 a 0 para o São Paulo em Goiânia.

O técnico Jair Ventura, agora pressionado, será obrigado a fazer três mudanças em relação ao jogo passado. Acontece que o zagueiro Luiz Felipe está suspenso, o volante Baralhas não pode atuar por força de contrato, já que está emprestado pelo rival, e o meia Alejo Cruz será poupado.

Sendo assim, Adriano Martins, Rhaldney e Maguinho serão titulares nos respectivos setores. Na defesa, Adriano se recuperou de um choque na cabeça sofrido contra o Flamengo na estreia e já iria voltar a ser titular de qualquer forma.

Jair Ventura evitou apontar culpados pelo momento e pediu foco no próximo jogo. "Não trabalho para achar vilão. Eu não vou responsabilizar um jogador ou outro. Nem quando perde nem quando ganha. O que temos que fazer é nos concentrar no próximo jogo e fazer diferente."

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-GO

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício e Gustavo Prado; Wesley e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Roni, Maguinho, Sahylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).