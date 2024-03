Após sofrer bolada na cabeça, goleiro reserva do São Paulo recebe alta médica

Neste momento, Young é terceiro goleiro no elenco são-paulino. Rafael se consolidou como titular absoluto durante o ano, enquanto Jandrei é o reserva imediato e já ganhou chances com Carpini neste ano. O grupo ainda conta com o jovem Leandro para a posição.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para estrear na Libertadores. Os comandados de Thiago Carpini, que estão no Grupo B, enfrentam o Talleres-ARG, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.