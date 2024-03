Convocados do Palmeiras terão só um dia de descanso entre jogo da Seleção e semi do Paulista

Servindo a Seleção Brasileira, o jovem atacante Endrick e o zagueiro Murilo, do Palmeiras, vão ter pouco tempo livre entre o amistoso contra a Espanha e a semifinal do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino. Eles terão apenas um dia de descanso entre as duas partidas.

O Brasil joga na terça-feira, diante da Espanha, no Santiago Bernabéu. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), ou seja, pouco mais de 48 horas até às 21h35, quando o Verdão recebe o Novorizontino no Allianz Parque.

A expectativa é que a dupla volte rapidamente ao Brasil e fique à disposição de Abel Ferreira para o duelo decisivo no Paulistão. Resta saber se eles serão titulares e quanto tempo ficarão em campo.