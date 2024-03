Leila prepara fisioterapeuta para auxiliar volta de palmeirenses da seleção

A presidente Leila Pereira vai disponibilizar um fisioterapeuta para cuidar os jogadores do Palmeiras convocados durante o voo de volta para o Brasil. Os atletas utilizarão o avião particular da dirigente, que também é chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

O que aconteceu

A iniciativa visa ajudar no no trabalho de recuperação dos jogadores, visando as semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras joga na próxima quinta-feira (28), contra o Novorizontino, no Allianz Parque.

Todos os selecionáveis estarão em Madri ao final da Data Fifa. Murilo e Endrick servem à seleção brasileira e têm como último compromisso o jogo contra a Espanha, no Santiago Bernabéu. Já Richard Ríos, que defende a seleção da Colômbia, enfrentará a Romênia no Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madri.