Seleção da Espanha é convocada para amistosos contra Brasil e Colômbia

O treinador Luis de la Fuente definiu os 26 jogadores que representarão a Espanha nos dois primeiros compromissos do ano de 2024, em amistosos contra Brasil e Colômbia.

As principais novidades são os zagueiros Daniel Vivian, do Athletic Bilbao, e Pau Cubarsí, que possui apenas 17 anos e joga pelo Barcelona. A grande ausência é Gavi, que segue fora dos gramados por conta de um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O clube que mais cederá atletas para a seleção espanhola será a Real Sociedad, com cinco: Álex Remiro, Mikel Merino, Robin Le Normand, Martín Zubimendi e Mikel Oyarzabal. Real Madrid e Barcelona tiveram dois convocados cada.