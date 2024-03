Ronaldo insiste 1 ano e consegue Rodrygo para empresa que tem Curry e Biles

A proposta é que a agência de marketing faça um trabalho com Rodrygo parecido com que foi feito com Ronaldo durante sua carreira e após a aposentadoria. O 'Rayo' está animado para trabalhar com o Fenômeno.

A Octagon Latam será responsável por gerir a imagem do jogador. Será responsabilidade da empresa cuidar de patrocínios, posicionamento digital e novos negócios a nível global.

Vejo em Rodrygo um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos e esse potencial aumenta a responsabilidade sobre todas as ações que o envolvem no extracampo. Uma gestão profissional de carreira é fundamental para o seu sucesso, assim como foi pro meu. É essa a missão da Octagon na parceria firmada. Temos muito trabalho pela frente e estamos animados

Ronaldo Fenômeno