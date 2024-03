Adversária do Brasil, Inglaterra divulga lista de convocados para o amistoso

Além deles, a Inglaterra conta com outros jogadores de elite no ataque, como: Phil Foden, do Manchester City, Bukayo Saka, do Arsenal, e Marcus Rashford, do Manchester United.

A seleção inglesta terá um retorno importante para o confronto, o experiente meio-campista Jordan Henderson, campeão da Champions e do Campeonato Inglês pelo Liverpool, voltou a ser convocado após ter trocado o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, pelo Ajax, da Holanda.

Diferentemente da seleção brasileira, apenas três dos 25 jogadores chamados pelo treinador Gareth Southgate atuam fora do futebol local. Enquanto o técnico Dorival Júnior convocou apenas nove atletas que jogam em solo brasileiro.

Confira abaixo a convocação completa da seleção inglesa: