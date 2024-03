São Paulo vai pagar por André Silva por quatro anos; Vasco fez oferta maior

O Vasco entrou na briga e chegou a oferecer mais do que o São Paulo: 3,8 milhões de euros (R$ 20,4 milhões). Prevaleceu, entretanto, a preferência de André Silva pelo clube do MorumBis.

O atleta já está no Brasil e será anunciado após passar por exames médicos. Ele chega para ser o reserva imediato de Calleri.

