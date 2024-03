São Paulo leiloará letreiro antigo e anuncia 'bisquisa' para nomear setores

O São Paulo realizou hoje um evento de oficialização do naming rights do MorumBis com a presença do vice-presidente de marketing da Mondelez, Álvaro Garcia. As primeiras ações foram anunciadas em entrevista: uma 'bisquisa' para escolher os nomes dos setores e o leilão do letreiro antigo do estádio.

Uma grande ação que começa agora é, além dos naming rights do estádio, também temos direitos de dar nomes ao setores do estádio. Ao invés de escolher os nomes internamente, tomamos a decisão de lançar um 'Bisquisa', que vamos fazer com os torcedores do São Paulo uma série de nomes que eles vão escolher onde colocar, em quais setores. Vamos lançar na segunda quinzena de março. Queremos que o maior número de pessoas participe. Álvaro Garcia